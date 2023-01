Nouvel An au Pays basque : dix permis suspendus pour alcool au volant

Au rond-point du péage de la Négresse à Biarritz , entre 4h30 et 7h30 ce dimanche 1er janvier, c'est toujours le même ballet qui se répète. Tous les automobilistes sont arrêtés au son d'un "bonjour, contrôle d'alcoolémie" lancé par un des six gendarmes en poste au point de contrôle. Les plus raisonnables en sont quittes pour deux minutes de retard, le temps de souffler dans l'éthylotest et de repartir. Pour les imprudents testés positifs à l'alcootest, il faut quitter la voie pour s'engager sur le parking, et faire des tests supplémentaires.

"Je n'ai bu que quatre verres"

Le premier test sert à savoir si le conducteur a trop bu, le deuxième indique à quel point. Testée positive, Sandra*, qui rejoint Saint-Pée-sur-Nivelle, affirme n'avoir bu que quatre verres. Son test indique 0,44 mg d'alcool par litre d'air expiré, presque deux fois la limite autorisée (0,25). Sa voiture va donc repartir sans elle, direction la fourrière, et son permis, suspendu. "Ça m'embête vraiment, parce que je suis en pleine reconversion, et je devais commencer lundi une formation pour conduire des poids-lourds" grimace-t-elle. C'est une proche qui est venue la chercher.

Juste après elle dans la queue pour l'éthylotest, un homme est contrôlé... pour la deuxième fois en moins de 24 heures. "Lui, on l'avait déjà contrôlé hier après-midi, il était positif aux stupéfiants. Et ce matin on le retrouve, alors que son permis était rentenu, positif aux stupéfiants et à l'alcool, dans une voiture qui n'a même pas passé le contrôle technique, raconte le capitaine Cyrille Olejniczak. C'est clairement un jeune qui n'a rien compris à ce qu'on lui a expliqué."

Les gendarmes positionnés à Arcangues ont aussi eu à s'occuper d'un couple de jeunes de 18 ans, près de deux grammes d'alcool par litre de sang chacun, qui ont fini dans un fossé. Plus de peur que de mal, mais le scooter finira quand-même à la fourrière. Placé sous haute surveillance , ce réveillon du Nouvel An se sera finalement passé sans autre anicroche que ces douze contrôles positifs sur plus de 60 véhicules.

*Le nom a été changé.