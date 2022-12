Nouvel an : la gendarmerie de la Sarthe renforce ses contrôles routiers

A l’approche des festivités du nouvel an, la gendarmerie de la Sarthe renforce sa présence sur les routes du département

Sur sa page Facebook , la gendarmerie de la Sarthe prévient : elle renforce ses contrôles routiers dans le département pour ce week-end du Nouvel an. "L’escadron départemental de sécurité routière de la Sarthe mènera de nombreuses opérations de contrôle les 31 décembre et 1er janvier pour garantir la sécurité des automobilistes en luttant contre les conduites addictives (alcool et stupéfiants)", précise le post des gendarmes.

ⓘ Publicité

La gendarmerie demande aux Sarthois d'être prudents et de ne pas prendre le volant en ayant bu, déplorant "trop d'accidents en 2022". Elle dénombre "de trop nombreuses victimes avec plus de 200 accidents, 31 morts et 260 blessés".