Nouvel an : la préfecture du Bas-Rhin impose à nouveau un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans

La préfecture du Bas-Rhin a présenté jeudi 2 décembre ses mesures pour la nuit de la Saint-Sylvestre. À partir du vendredi 3 décembre et jusqu'au 3 janvier 2023, il sera par exemple interdit d'acheter, de vendre, d'utiliser et de transporter des feux d'artifice et des pétards.

ⓘ Publicité

Le couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans réinstauré

Parmi les autres mesures énoncées, il y a celle d'acheter et de vendre du carburant dans "des récipients transportables" à partir du 29 décembre et jusqu'au 3 janvier à 6h. La vente et la consommation d'alcool sur la voie publique seront également interdites du 31 décembre à midi jusqu'au lendemain midi.

Dans sept communes du Bas-Rhin un couvre feu sera instauré pour les mineurs de moins de 16 ans non-accompagnés par un parent ou un représentant de l'autorité parentale. Cette mesure entrera en vigueur à 22h le 31 décembre et se terminera à 6h le 1er janvier.

Les communes concernées sont les suivantes :

Strasbourg

Hœnheim

Bischheim

Schiltigheim

Illkirch-Graffenstaden

Lingolsheim

Ostwald

La préfecture du Bas-Rhin avait déjà pris cette décision l'année dernière, expliquant que de nombreux actes de délinquance avaient été commis par des mineurs de moins de 16 ans lors des précédents réveillons.