La police lance un nouvel appel à témoins après la disparition inquiétante d'une jeune femme de 20 ans à Nantes. Léa Petitgas n'a plus donné de nouvelles depuis deux mois et demi.

Nantes, France

Rien. Pas un indice. Pas une trace. Cette affaire est "une énigme" de l'aveu même d'un enquêteur. Personne n'a vu Léa Petitgas depuis le 13 décembre dernier. Elle a quitté son domicile dans la soirée et n'y est jamais revenue, elle vivait dans un appartement du quartier Canclaux à Nantes. Le lendemain elle ne s'est pas présentée à son travail (la maison de quartier de Halvêque) et son téléphone portable a cessé d'émettre. La police judiciaire chargée de l'enquête lance ce mardi un nouvel appel à témoin, deux mois et demi après la disparition de Léa. Seules une dizaine de personnes se sont manifestées depuis la diffusion du premier avis de recherche.

Une jeune femme décrite comme sans histoire

La soirée du 13 décembre, elle la passe chez elle avec un ami, ce dernier a raconté que Léa devait aller voir un ex-petit ami le lendemain après son travail. Les deux hommes ont très vite été mis hors de cause. Dans les jours qui suivent la disparition de Léa, un appel à témoins est relayé sur les réseaux sociaux et partagé des dizaines de milliers de fois. Son père publie une photo de Léa, il demande aux internautes de la diffuser très largement, il fait part de son incompréhension et de sa profonde inquiétude, il est persuadé que Léa n'a pas pu fuguer et n'envisage pas qu'elle ait pu mettre fin à ses jours. Pour la police au contraire, toutes les pistes sont envisageables.

Partie avec un ordinateur et ses papiers

Les sept enquêteurs de la police judiciaire affectés à cette affaire ont exploré de nombreuses pistes, ils ont fait sonder la Loire par des plongeurs, ils ont interrogé une cinquantaine de témoins, les voisins, la famille et les amis de Léa, ils ont passé son appartement au peigne fin à trois reprises mais sans résultat pour l'instant. Le jeune femme brune aux cheveux longs semble avoir quitté son domicile avec son ordinateur, son téléphone, un casque audio et ses papiers. Si vous avez des informations vous pouvez contacter le 02 53 46 75 00 ou le 06 13 83 30 97 ou le 06 43 16 18 24.