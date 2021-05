Nouvel appel à témoin pour retrouver Marc Fore, disparu vers la Grand-Combe

La gendarmerie du Gard lance un nouvel appel à témoin cette semaine, pour retrouver Marc Fore, 62 ans, disparu depuis jeudi de son domicile de la Grand-Combe (Gard).

Marc a les cheveux blancs et courts, et porte des lunettes. Il porterait un pantalon rouge, une veste de survêtement bleue et des basket Adidas noires. Sous sa veste, il porterait un pull blanc. Le disparu mesure environ 1,60 mètres.

Si vous détenez des renseignements utiles aux recherches : 04 66 34 06 08