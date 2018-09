Grenoble, France

Ils recherchent le moindre indice. La famille de Florian Bellin, porté disparu depuis le 8 août dernier, veut retrouver des randonneurs qui auraient pu croiser cet ingénieur isérois de 41 ans sur le GR 20, en Corse-du-Sud.

Des jours de recherches sans résultat

Il a été vu la dernière fois au pied du Mont Incudine et depuis de nombreuses recherches ont été menées à pied par les secours en montagne et de nombreux bénévoles, en hélicoptère et avec un drone. La gendarmerie a retrouvé la trace du Grenoblois. Il est monté sur l'Incudine, redescendu, puis a rejoint une piste carrossable en 4 X 4. Mais à partir de là, sa trace a disparu, il aurait pu monter dans un véhicule.

"On se prend à espérer qu'il a pris la foudre, qu'il a été déboussolé et qu'il continue à divaguer à marcher dans les montagnes." Cyril Bellin, le frère de Florian

"Il se peut qu'il soit partiellement amnésique, se prend à espérer le frère de Florian Bellin. C'est-à-dire qu'il continue à faire de la randonnée, sans être conscient qu'il a une famille. Peut-être que des gens l'ont croisé."

Florian Bellin est marié et père de deux enfants. Il mesure 1 mètre 75 et a le crâne dégarni. Au moment de sa disparition, il portait un tee-shirt gris à manches longues, un pantalon noir, des lunettes de soleil et un bob rouge.