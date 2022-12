Nouvel appel au calme pendant l'hommage rendu à Aymen dans son collège à Montpellier

Une centaine d'élèves du collège des Escholiers de la Mosson à Montpellier ont rendu hommage à leur camarade, Aymen. Cet adolescent de 14 an s percuté et tué par un conducteur qui a pris la fuite mercredi soir dans le quartier de la Mosson à Montpellier, après le match de football France-Maroc en Coupe du monde.

Un hommage a été rendu à Aymen dans le collège des Escholiers de la Mosson où il était scolarisé. © Radio France - Morgane Guiomard

Sa famille était présente ce vendredi matin, au collège. Ses professeurs, des parents d'élèves, la rectrice de l'Académie de Montpellier, le maire de Montpellier et le Directeur académique des services de l'Éducation nationale de l'Hérault aussi.

En haut des escaliers, devant le bâtiment principal, les prises de paroles se sont succédées. Une cérémonie dans la sobriété. Pas de portrait de l'adolescent. Mais chacun portait un badge avec son nom inscrit dessus : Aymen.

Un hommage a été rendu à cet élève de 4eme. Décrit comme un "enfant souriant", soucieux de "savoir s'il avait bien travaillé" par son professeur d'histoire-géographie, représentant du personnel de l'établissement.

Quelques camarades de classe d'Aymen ont pris la parole, avec beaucoup d'émotion, pour honorer la mémoire d'Aymen. Des discours parfois difficilement audibles depuis la cour, mais toujours applaudis.

Appel au calme

Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a de nouveau présenté ses condoléances à la famille. Il a aussi lancé un appel "au calme et à la responsabilité" après les violences de jeudi soir dans le quartier de la Mosson. Un appartement d'une personne soupçonnée d'être en lien avec le chauffard a été saccagé, en plein cœur de la Paillade. Il y a aussi eu des poubelles et des containers brûlés. "On ne fait pas justice soi même. Dans notre pays, c'est la justice de la République qui, le moment venu, agira."

Le maire de Montpellier a aussi salué le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Belargent, *"*le fait que le procureur a immédiatement qualifié ce qui s'est passé en crime et pas comme un accident de la route, ça en dit beaucoup sur la détermination de la justice à agir et à sanctionner avec la plus grande fermeté le responsable de cet acte absolument ignoble."

Professeurs, élèves, élus ont rendu hommage à Aymen ce vendredi matin dans son collège à Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Une cellule d'écoute pour les élèves et les professeurs

Une cellule d'écoute pour les élèves et les enseignants est en place depuis jeudi au collège des Escholiers. 16 personnes : infirmiers, psychologues, assistants sociaux sont à l'écoute de ceux qui en ont besoin. Plus de 200 élèves l'ont sollicité. Elle sera prolongée pendant les vacances scolaires. Une permanence sera assurée au centre d'orientation et de formation de Montpellier Celleneuve.