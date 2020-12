Un important dispositif de gendarmerie et de police est déployé depuis mercredi soir sur les routes de la Mayenne explique la préfecture. Plusieurs contrôles ont commencé dans tous le département et ils se poursuivront jusqu'à dimanche. En ligne de mire : l'alcool et le non-respect du couvre-feu.

Nouvel An, couvre-feu : en Mayenne les policiers et les gendarmes déployés de façon "importante"

Jusqu'à dimanche, les forces de l'ordre vont vérifier que le couvre-feu de 20h à 6h est bien respecté, y compris le soir du Nouvel An, et que les attestations sont bien remplies, si vous avez une raison impérieuse pour circuler. Mercredi soir, plusieurs contrôles simultanés ont eu lieu, effectués par les gendarmes et la police.

Reportage à l'entrée de Martigné-sur-Mayenne sur la RN 162 Copier

Globalement les Mayennais respectent bien les règles du couvre-feu et n'oublient pas leurs attestations de sorties. La préfecture comptabilise un peu plus d'une centaine d'infraction pour non-respect du couvre-feu par exemple. "Les infractions les plus récurrentes sont l'oubli d'attestation, où le fait de ne pas avoir regardé l'heure" explique Noria Souab la directrice de cabinet du Préfet de la Mayenne.

Jusqu'à dimanche, les forces de l'ordre seront aussi très vigilantes aux potentielles fêtes clandestines ou aux rassemblements spontanés pour célébrer 2021 à l'extérieur. Les autorités recommandent de ne pas fêter la nouvelle année à plus de six personnes. Et bien évidemment de respecter les mesures barrières, que l'on soit en famille ou entre amis.