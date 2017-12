Alsace, France

Au dernier bilan, à 23h, on compte déjà 5 blessés liés aux pétards rien qu'au service SOS Main d'Illkirch, au sud de Strasbourg. L'un d'entre eux a dû être opéré. Un peu plus tôt, le SAMU 67 nous signalait les premières interventions liées à des pétards, mortiers ou fusées.

"Activité intense entre 1h et 2h du matin"

Hervé Delplanque, le responsable du SAMU, détaille : "Cette nuit-là est une nuit tout à fait particulière, beaucoup d'appels, beaucoup d'interventions. Avec une activité qui démarre aux alentours de 22h, qui devient très intense entre 1h et 2h, qui reste intense jusqu'à 4h du matin avant de se calmer un petit peu. Mais quoi qu'il arrive on reste dans un niveau d'activité deux ou trois fois supérieur au niveau habituel. On a une activité nocturne très importante, contrairement à un jour normal."

42 blessés l'an dernier dans l'Eurométropole

Des interventions "pour toutes sortes d'urgences, poursuit-il, mais particulièrement les pétards. Il y a une densité importante d'appels à partir d'une heure du matin." Pour réagir au plus vite, 12 médecins, infirmiers et ambulanciers du SAMU sont mobilisés toute la nuit, sans compter la dizaine de personnes qui réceptionnent les appels. Et les coups de fil pleuvaient déjà ce dimanche soir.

L'an dernier, 42 blessés par des explosions de pétards avaient été pris en charge par les services d'urgence rien que dans l'Eurométropole.

Il existe un service SOS Main à Illkirch, un autre à Strasbourg (clinique Rhéna), et deux autres à Haguenau et Mulhouse.