Nouvel excès de vitesse sur la RN12, le permis d'un Lavallois de 32 ans suspendu

Il a affolé les compteurs. Un Lavallois de 32 ans a été flashé à 151 km/h au lieu de 90 sur la RN12 à hauteur de Champéon vers 17h. Sa Renault Clio a été immobilisée et placée en fourrière. Le permis du conducteur a été suspendu et il sera convoqué devant le tribunal de police de Laval. Il risque une amende jusqu'à 1 500 euros et la perte de 6 points sur son permis de conduire.