Nouvel exercice de simulation d'un incendie à Chambéry, il n'a pas été réalisé à cause du confinement en 2020

Plus de cinquante sapeurs pompiers, des équipes du SAMU, la police nationale et municipale, les services de la mairie de Chambéry étaient mobilisées mardi soir. Il s'agissait de simuler un incendie dans le centre ancien. Ce exercice est tenu secret jusqu'au dernier moment pour que les habitants aient l'effet de surprise. Mardi soir, le feu a pris "pour de faux" dans l'îlot Lans-Sénat, face à la l'Hôtel de ville. Pour les autorités l'enjeu est de faciliter la coopération des différents services en cas d'incendie de grande ampleur.

L'autre objectif est de sensibiliser les habitants aux bons gestes à adopter lors d'un incendie.

🔊 L'exercice incendie, comme si vous y étiez Copier

Les sapeurs-pompiers déploient un bras articulé pour pouvoir évacuer les habitants sur le balcon © Radio France - Anabelle Gallotti

Le protocole est très particulier en centre ancien détaille le chef de corps des sapeurs-pompiers de Savoie, Emmanuel Clavaud « dans le centre ancien, dès qu’il y un début de feu, on met d’importants moyens, sans attendre plus de précisons. On sait que tout peut aller très vite et les flammes se propager d’un immeuble à l’autre".

L'intervention est imminente © Radio France - Anabelle Gallotti

Des exercices, spécifiques au centre ancien sont organisés chaque année, suite notamment au dramatique incendie mortel, en 2002. Ce drame est inscrit dans la mémoire collective des chambérien et personne n'a oublié le funeste 1er janvier 2002 où deux jeunes gens de 17 et 19 ans sont morts dans l'incendie de leur appartement à cause d'un sapin et de décorations de Noël qui avaient pris feu dans une autre habitation.