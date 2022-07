Attentat du 14-Juillet à Nice : un nouvel hommage aux 86 victimes sera rendu jeudi soir

Six ans après l'attentat terroriste du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, Nice rendra un nouvel hommage jeudi : une statue "L'Ange de la Baie" sera inaugurée devant le Palais de la Méditerranée l'après-midi, avant l'éclairage des 86 faisceaux en hommage aux 86 victimes le soir.

Nice rendra un nouvel hommage, ce jeudi 14 juillet, aux 86 victimes de l'attentat terroriste qui s'est déroulé le jour le fête nationale en 2016, sur la Promenade des Anglais. 30.000 personnes se trouvaient sur place pour assister au feu d'artifice, quand un camion a fonçé dans la foule faisant 86 morts et 450 blessés. Six ans après l'attentat, les cérémonies de ce 14 juillet se dérouleront l'après-midi et le soir.

Dévoilement de l'oeuvre du sculpteur niçois Jean-Marie Fondacaro

À 15h30, l'œuvre du sculpteur niçois Jean-Marie Fondacaro sera dévoilée sur la Promenade des Anglais. "L'Ange de la Baie", c'est le nom de l'œuvre, sera installée en face du Palais de la Méditerranée, à l'endroit précis où la course meurtrière du camion s'est arrêtée.

Il s'agit d'une sculpture, de quatre mètres de haut, d'un "homme-oiseau" : un ange qui déploie ses ailes en haut d'une vague. Les noms des 86 morts sont gravés.

L'inauguration de cette oeuvre sera suivie dans la foulée d'un hommage aux victimes de l’attentat.

Sculpture "Ange de la Baie" (illustration) qui sera installée à Nice - @Jean-Marie Fondacaro

À 18h, un défilé républicain aura lieu au niveau de l’esplanade Jacques Cotta, avant un concert de l’Orchestre philharmonique de Nice sur la place Masséna à 21h.

À 22h34 précises, l'heure où l’assaillant a été définitivement neutralisé, comme l'année dernière, 86 faisceaux lumineux seront visibles dans le ciel : 86 lumières pour les 86 victimes.

Un nouvel hommage avant l'ouverture du procès le 5 septembre

L'attentat le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais avait fait 86 morts et 450 blessés. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel avait foncé au volant d'un camion dans la foule avant d'être abattu. 30.000 personnes étaient présentes ce soir-là pour assister au feu d'artifice.

Huit accusés sont renvoyés aux assises dont deux pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste." Le procès se tiendra à Paris du 5 septembre au 15 novembre prochain avec une retransmission des débats dans une salle à Nice.