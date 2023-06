Nouvel incendie à Europa-Park, le parc d'attractions allemand évacué

Un incendie s'est déclaré lundi après-midi à 16h40 à Europa-Park, le parc d'attractions allemand situé à Rust. Les visiteurs ont publié des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, où l'on voit un gros panache de fumée noire se dégager au dessus du parc.

Trois pompiers légèrement blessés

Les 25.000 visiteurs présents ont été évacués dans le calme. Le parc est fermé depuis 17h30. Trois pompiers ont été légèrement blessés intoxiqués, par les fumées. L'incendie est maitrisé depuis 18h, selon la police d'Offenburg qui précise que le feu a pris dans le quartier espagnol. L'attraction "Magic World of Diamonds" a été touchée. Il s'agit d'une des plus anciens manèges du parc. On ne connaît pas encore la cause de l'incendie.

Un i mportant incendie avait déjà touché le parc d'attraction en 2018 , et détruit plusieurs manèges.