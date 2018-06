Elne, France

Ce sont des automobilistes qui ont donné l'alerte en voyant la fumée. Depuis 9 heures, ce dimanche 17 juin, les pompiers ont déployés de gros moyens. Une cinquantaine d'hommes ont été dépêchés sur place. 15 véhicules sont mobilisés dont 12 camions citerne feux de forêt.

C'est le troisième incendie de ce type dans l'entreprise Tubert. Le dernier remonte à l'été dernier. A l'époque, il a fallu plusieurs semaines pour l'éteindre. Il s'agit d'une usine spécialisée dans le recyclage de bois. Les copeaux y sont exposés à ciel ouvert, c'est la raison pour laquelle il est si difficile de venir à bout des flammes.

"Le bois, ça se consume plus que ça brûle, et ça, ça met du temps, rappelle un responsable des pompiers, le seul moyen que nous avons, c'est de se mettre autour et de noyer le feu".

Cet incendie là pourrait durer plusieurs jours également. Dans la journée, de ce dimanche, le dispositif des pompiers devrait toutefois être allégé. "Il s'agira ensuite de surveiller et d'agir en fonction du vent", nous confie un pompier. Pour l'heure, de très gros tas de copeaux de bois continuent de se consumer, plusieurs milliers de mètres cubes.