Nouvel incendie aux portes de Nîmes ce mardi soir

Le feu s'est déclaré peu après 20h à proximité de la route de Saint-Gilles, non loin du golf de Nîmes Campagne. L'évolution du feu est favorable. Pas d'habitation menacée.

Depuis 20h environ ce mardi soir, les sapeurs-pompiers du Gard luttent contre un feu de broussailles, pinèdes et divers végétaux à proximité de zones périurbaines et du golf de Campagne, chemin d’Estagel, commune de Nîmes, près de la route se Saint-Gilles. 14 camions citernes feux de forêts, l’hélicoptère bombardier d’eau du SDIS 30 « Morane 30 », deux Canadair, un véhicule poste de commandement et les officiers de la chaîne de commandement, soit environ 80 sapeurs pompiers sont sur les lieux.

L'hélicoptère et les Canadair ont effectué plusieurs largages, complétés par les actions au sol des engins. L’envoi massif de moyens terrestres a permis de contenir rapidement l’incendie et éviter qu’il s’étende. Celui-ci est en évolution favorable. Il n’y a pas d’habitation menacée.

Les sapeurs-pompiers du Gard demandent à la population de ne pas se rendre sur les lieux afin de ne pas gêner l’action des secours. En cette période à risques, les sapeurs-pompiers du Gard rappellent à la plus grande vigilance et l’interdiction formelle d’emploi du feu ainsi qu’au strict respect des mesures préventives liées au risque feux de forêts.