Nouvel incendie dans l'Hérault au nord de Montpellier

Au moins trois canadairs et un Dash interviennent ce dimanche après midi au nord de Montpellier, près d'Assas sur un incendie dont les fumées se voient à plusieurs kilomètres. C'est un secteur très boisé et la tramontane souffle fort et en rafales ce dimanche.

Un quartier serait en cours d'évacuation

La nuit dernière près de 200 hectares ont brulé à l'ouest de Montpellier près des éoliennes de Villeveyrac.