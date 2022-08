Nouvel incendie dans les Vosges, au sud d'Epinal, la RN 57 coupée en direction de Besançon

Les incendies se multiplient à cause de la sécheresse dans les Vosges : ce samedi, vers 14 heures, un feu s'est déclenché sur la commune d'Epinal, à la Calotine.

Un nouvel incendie en cours ce samedi après-midi dans les Vosges. Au lendemain de deux feux qui ont détruit une quinzaine d'hectares et mobilisé plus d'une centaine de pompiers à Biffontaine et Thiéfosse, c'est sur la commune d'Epinal que les secours sont actuellement envoyés.

Le feu de forêt s'est déclaré aux alentours de 14 heures, à La Calotine, au sud d'Epinal. La RN 57 est coupée dans le sens Nancy-Besançon, entre le sens des Congrès et Arches, une déviation sera mise en place dans les minutes qui viennent.

Il est recommandé d'éviter le secteur afin de faciliter le travail des secours.