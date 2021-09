Nouvel incendie dans un campement de Roms à Montpellier

Un nouvel incendie a ravagé un campement illicite de Roms à Montpellier, avenue Nina Simone dans le quartier Port Mariane, des roms qui avaient été évacués du bidonville du Mas Rouge il y 3 semaines.

Le feu s'est déclaré en fin de nuit , il a été violent et a détruit 10 caravanes et 4 voitures. Il n'a pas fait de victime, les 50 occupants ont été évacues dans le calme. Les femmes et les enfants sont pris en charge par la Croix Rouge dans un centre d'accueil , les bénévoles leur ont distribué couvertures et repas chaud.

Il reste quelques caravanes sur place, mais la Préfecture de l' Hérault évoque son démantèlement pour ne pas mettre en péril des populations présentes.

C'est le quatrième incendie dans un camp de Roms à Montpellier depuis début aout, après celui du Mas Rouge, les deux dans le campement du zénith, incendies dont l'origine reste inconnue. Ces deux campements ont été démantelés par le nouveau préfet Hugues Moutouh qui une nouvelle fois confirme sa volonté et " la nécessité" dit il "de résorber aussi rapidement que possible les bidonvilles de la Métropole, c'est une question de responsabilité." Des décisions dénoncées par les associations qui interviennent auprès des populations de ces campements.