Nouvel incendie à Istres : la colère du maire François Bernardini

La ville d'Istres est une nouvelle fois touchée par un incendie. Ce mardi, 230 pompiers ont été mobilisés pour un violent incendie. Le maire François Bernardini est en colère. Pour lui, "la multiplication des feux n'est pas hasardeuse".

Ce mardi, entre 50 et 70 hectares de végétation ont été parcourus par les flammes. Un nouvel incendie s'est déclaré une semaine après un autre départ de feu dans le secteur. Le maire d'Istres François Bernardini a laissé éclater sa colère ce mercredi matin sur France Bleu Provence.

"Je suis plus qu'en colère ! Hier (ce mardi), on avait vraiment la rage"

Selon lui, "la multiplication des feux n'est pas hasardeuse. Même si le vent a quelques responsabilités, avoir différents départs, espacés de plusieurs kilomètres, c'est assez équivoque, voire très très ambigu !"

"On a des feux répétés, des feux constamment rallumés et ça pose énormément de questions. La population est comme nous. On a tous cette interrogation en tête : la recherche d'un criminel."