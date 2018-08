"C'est sérieux", estime le commissaire de police de Guéret. Un appel à témoin est lancé après ce deuxième incendie d'habitation en trois jours. Six feu de voitures ont aussi eu lieu ces dernières semaines.

Guéret, France

On peut désormais parler d'une vague d'incendies à Guéret. Le dernier c'était tôt ce lundi matin. Le feu a pris vers 5 heures et demi, dans une maison de la rue Allende, non loin de l'ancienne gendarmerie. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d’un incendie d'origine criminelle.

Cette maison est inhabitée depuis plus d’un mois. Le locataire est en plein déménagement, il n’y a pas d’électricité, ce n’est donc pas un incident électrique qui a provoqué l'incendie. Le feu a pris au rez-de-chaussée, c’est un passant qui a alerté les pompiers en voyant de la fumée s’échapper par une fenêtre. Une fois le feu éteint, la police scientifique a constaté qu’une porte a été fracturée. Dans ce type d’affaires, les relevés d’empreintes ou d’ADN sont quasiment impossibles, mais la police doit déterminer si par exemple le feu a été allumé avec un liquide inflammable.

Une maison incendiée ce matin rue Allende, une autre vendredi soir rue Stalingrad, y a-t-il un lien ? Les enquêteurs l'envisagent. Pour l’incendie de vendredi, on ne sait toujours pas si le feu a été allumé depuis l’extérieur, comme certains l'ont évoqué dans un premier temps. Là encore, il n’y avait pas d’électricité dans la maison, elle était en partie squattée, en tout cas régulièrement visitée.

Tout celà fait penser aux six voitures incendiées à Guéret, en l’espace de deux mois. Il y a une proximité géographique, des faits de même nature. « C’est sérieux », lâche le commissaire de police de Guéret, qui lance un nouvel appel à témoignage aux habitants.