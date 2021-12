Nouvel an : un homme interpellé après avoir tiré au mortier sur un véhicule de police à Lingolsheim

Un homme a été placé en garde à vue vendredi 31 décembre. Il est soupçonné d'avoir tiré avec un mortier sur un véhicule de la brigade anti-criminalité à Lingolsheim. La police du Bas-Rhin précise que l'homme est entendu ce vendredi soir par les enquêteurs.

Dans le Bas-Rhin pour le Nouvel An, la vente et l'utilisation des artifices de divertissement et mortiers sont interdites dès le 1er décembre et jusqu'au 3 janvier 2022.

Un mineur interpellé au Neudorf avec un bidon d'essence

La police annonce aussi l'interpellation à Strasbourg, dans le quartier du Neudorf d'un mineur de 14 ans "porteur d'un bidon de cinq litres d'essence". Ainsi qu'une autre personne dans le quartier du Neuhof pour tentative d'incendie de véhicule.