Des milliers de personnes étaient réunies place Kléber ce dimanche soir, pour le passage à la nouvelle année. Pétards et bouteilles de champagne en main, sous l'oeil attentif des policiers et caméras de vidéosurveillance.

Strasbourg, France

Comme chaque année, la place Kléber à Strasbourg a attiré des milliers de personnes, dont beaucoup de touristes, pour le passage à la nouvelle année. 2018 a été fêtée comme il se doit, au son des pétards et bouchons de champagne, et à la lumière des fusées et des flashs des appareils photo.

Barrières et fouille des sacs

Place Kléber à Strasbourg, le lundi 1er janvier 2018 peu après minuit. © Radio France - Clément Lacaton

Une nuit du Nouvel An sous haute sécurité : des dizaines de policiers étaient déployés place Kléber, avec barrières et fouilles des sacs à l'entrée.

Au total dans le Bas-Rhin, 1.500 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle étaient mobilisés cette nuit de la Saint-Sylvestre, dont 1.000 rien que dans l'agglomération strasbourgeoise.

La vidéosurveillance au coeur du dispositif

Des centaines de caméras de surveillance assurent la sécurisation des sites sensibles, pilotées depuis plusieurs salles de contrôles. Voitures et poubelles brûlées, incidents sur la voie publique, usage de feux d'artifices illégaux : rien n'échappe aux opérateurs.

L'un des centres de vidéosurveillance strasbourgeois, le soir du 31 décembre 2017. © Radio France - Clément Lacaton

