Des jets de projectiles dans le quartier de l'Ousse des Bois, à Pau, et des interventions pour des violences intrafamiliales, mais pas de gros débordements en cette nuit de la Saint-Sylvestre en Béarn. Sur les routes, les gendarmes ont constaté une dizaine d'infractions.

Nouvel An : une nuit de réveillon relativement calme en Béarn

40 gendarmes étaient mobilisés de minuit à 4h30 pour des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants.

La nuit du réveillon du Nouvel An a été relativement calme en Béarn. Hormis quelques échauffourées dans le quartier de l'Ousse des Bois, à Pau, où des policiers en intervention ont été visés par des projectiles et les 120 interventions des pompiers, sur tout le département, pour des incendies ou des accidents sans gravité, les 300 policiers et gendarmes sur le pont en Béarn n'ont pas eu affaire à de gros débordements, y compris sur les routes.

Une dizaine d'infractions

40 gendarmes de la compagnie de Pau étaient mobilisés, dont 25 pour des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants à Serres-Castet, Poey-de-Lescar, Nousty, Coarraze, Gan, Uzos et Thèze. Sur 160 contrôles, ils ont constaté une dizaine d'infractions dont 6 conduites en état d'ivresse et un défaut de permis de conduire.

Une quinzaine de gendarmes étaient également mobilisés pour des interventions d'urgence et pour contrôler les pass sanitaires dans les bars et restaurants.

Le parquet de Pau souligne en revanche de nombreux faits de violences conjugales, cette nuit de réveillon.