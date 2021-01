Pour fêter le passage à la nouvelle année, 1.000 à 2.000 personnes ont bravé le couvre-feu pour participer à une rave party à Lieuron en Ille-et-Vilaine. Les gendarmes et les pompiers sont à proximité.

Nouvel an : une rave party réunit près de 2.000 personnes en Ille-et-Vilaine malgré le couvre-feu

En Ille-et-Vilaine, malgré le couvre-feu et les interdictions liées à l'épidémie de coronavirus, une rave party a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi. Après avoir joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, les fêtards se sont installés dans un hangar vide appartenant à une société de transport située à Lieuron, le long de la D177 entre Rennes et Redon.

Les gendarmes et les pompiers étaient encore sur place à 9h pour sécuriser les lieux mais la fête continuait avec entre 1.000 et 2.000 personnes sans respect des gestes barrières ni de distanciation sociale.

Des fêtards venus de toute la France voire de Pologne

Trois gendarmes ont été légèrement blessés par des jets de pierre alors qu'ils approchaient des participants.

Un hélicoptère devait décoller pour évaluer le nombre de personnes sur place précisément mais selon les constatations des gendarmes, les fêtards viennent de toute la France voire même de Pologne.