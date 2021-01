Nouvel An : une trentaine de voitures incendiées et des violences urbaines à Bordeaux et sa métropole

Le forces de l'ordre sont intervenues de nombreuses fois dans la nuit du Nouvel An à Bordeaux et sa métropole pour des violences urbaines et non-respect du couvre-feu. Des tirs de mortier et d'artifice ont été constatés, ainsi qu'une trentaine de voitures incendiées. Aucun blessé n'est à déplorer.