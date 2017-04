Nouvelle action coup de poing des Faucheurs de chaises à Nancy

Ce lundi matin, sept militants ont recouvert d'affichettes les vitrines de cinq agences bancaires de la BNP Paribas dans l'agglomération nancéienne. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation nationale contre l'évasion fiscale, un an après le scandale du Panama Papers.

"468 affichettes, pour les 468 sociétés offshores créées par la BNP Paribas", explique Florent Compain, membre du collectif lorrain des Faucheurs de chaises et président de l'association des Amis de la Terre France . Ce lundi matin, à Nancy, lui et six autres militants ont donc redécoré les vitrines de cinq agences bancaires de la BNP Paribas à grand renfort de colle.

Une action coup de poing, qui s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale d'actions contre l'évasion fiscale. Elle marque le premier anniversaire des révélations du Panama Papers, en avril 2016.

Remobiliser les troupes avant le procès

Une façon aussi pour Florent Compain de remobiliser ses troupes, une semaine avant son procès. Le 11 avril prochain, ce militant comparaît devant le tribunal de Bar-le-Duc pour "vol en réunion" . Les faits remontent à novembre 2015. Florent Compain et une dizaine d'autres "faucheurs de chaises" s'étaient alors introduits dans une banque BNP Paribas de Nancy pour réquisitionner leurs sièges.

"Chaque année, ce sont 60 à 80 milliards qui manquent aux finances publiques à cause de la fraude et de l'évasion fiscale" estime Florent Compain. © Radio France - Marie Roussel

Mais ce procès n'empêchera pas ce militant de poursuivre ses actions. "Jusqu'à maintenant on a voulu nous faire croire que c'était nous qui étions sur le banc des accusés. Mais en fait, le 11 avril, on va faire le procès de la BNP", assure Florent Compain.

Une prise de conscience de plus en plus forte

Il espère d'ailleurs que les manifestants seront nombreux à venir le soutenir la semaine prochaine avant l'audience. Car après deux ans de campagne des "Faucheurs de chaises", la prise de conscience contre l'évasion fiscale est de plus en plus importante selon lui.

Au total, 468 affichettes ont été collées sur les vitrines de cinq banques nancéienne. © Radio France - Marie Roussel

Là devant les banques, les passants qui nous voyaient recouvrir ces agences bancaires nous interpellaient et nous disaient : "c'est super ce que vous faites, on est avec vous ! "

Le 11 avril prochain, le président des Amis de la Terre France encoure cinq ans de prison et 75.000 euros d'amendes.