Nouvelle agression de conducteurs RATP par des pickpockets à Paris

Paris, France

En début de semaine déjà, une conductrice de la ligne 6 du métro parisien s’est fait craché dessus par une pickpocket mécontente d’avoir été dénoncée au micro. La conductrice l’ayant décrite pour alerter les passagers.

Cette fois, ce sont deux conducteurs de la ligne cinq, qui se sont fait menacer de mort, ce mercredi, par des pickpockets à la station Oberkampf sur la ligne 5. Le syndicat majoritaire Unsa-RATP a donc déposé une alerte sociale. Une réunion avec la direction doit se tenir mardi.

De plus en plus de vols à la tire

Car les agents RATP sont fatigués. Lassés des pickpockets. En effet, à Paris, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, les vols à la tire ont augmenté de 32% sur les trois premiers trimestres de 2019 comparés à ceux de 2018.

Pour tenter d’inverser la tendance, la RATP a mis en place un nouveau plan en avril 2019. D’abord, les messages de prévention qu’on entend sur les quais sont désormais diffusés toutes les deux minutes. La régie des transports a aussi coller des stickers dans les rames les plus touristiques pour rappeler en quelques dessins les gestes de prudence à appliquer. Préféret un sac en bandoulière plutôt qu’un sac à dos. Ranger téléphone et portefeuille dans une poche intérieure, ou qui ferme.

Mais plus concrètement la RATP à déployer plus d’équipes en tenue sur les quais. Une « présence dissuasive » pour faire fuir les uns et rassurer les autres. Plus d’équipes aussi en civil pour des flagrants délits. Desormais aussi, dans les stations les plus touristiques, des pré-plainte dans les huit langues différentes à disposition des victimes.