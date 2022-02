Nouvelle alerte au démarchage téléphonique en Meurthe-et-Moselle

Attention aux appels téléphoniques malveillants en Meurthe-et-Moselle. La préfecture du département met en garde les habitants contre une technique utilisée ces derniers jours pour pousser les consommateurs à l'achat.

En cause, "certaines sociétés d'ameublement éphémères" ciblant les personnes âgées, explique la préfecture dans un communiqué.

La technique utilisée ? Au bout du fil, on vous invite à vous rendre dans un magasin de meuble pour récupérer un cadeau et jouer à une loterie.

Sauf que, pour la préfecture, le procédé et l'objectif posent problème et forcent à l'achat de produits. Les cadeaux sont en fait de faible valeur et ne correspondent pas à ce qui était promis aux consommateurs, les prix des produits sont gonflés et les gains de la loterie sont au final des bons d'achat à utiliser immédiatement.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle dénonce "des pratiques commerciales trompeuses sur la qualité et la provenance des articles mis en vente", "des pressions constantes" sur les consommateurs, ou encore un "non respect du délai de rétractation de 14 jours à partir de la signature du contrat".

Les éventuelles victimes peuvent contacter la direction départementale de la protection des populations de la préfecture de Meurthe-et-Moselle au 03.57.29.16.39 ou par mail à ddpp@meurthe-et-moselle.gouv.fr