Nouvelle alerte aux baïnes sur le littoral girondin dimanche et lundi

Attention une nouvelle fois sur nos côtes atlantiques. Les journées du dimanche 3 et du lundi 4 septembre sont de nouvelles journées à risque maximal pour ce qui est des courants de baïnes. Les départements littoraux des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime sont concernés. "Les plages de Nouvelle-Aquitaine sont marquées par des courants marins qui peuvent être dangereux. Chaque année, des nageurs sont emportés et se noient. Ces courants sont particulièrement forts et pourraient facilement vous entraîner vers le large" rappelle le communiqué.

Il est rappelé qu'il faut impérativement se baigner entre les drapeaux sur les plages surveillées . Depuis le début de l'été 2023, trois personnes dont deux en moins de 24h sont mortes noyées après avoir été piégées par une baïne en Gironde.