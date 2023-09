Nouvelle alerte baïne en Charente-Maritime alors que le beaucoup de plages ne sont plus surveillées

Les plages seront dangereuses ce mardi et mercredi sur cinq communes de Charente-Maritime : Le-Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Trojean-les-bains, La Tremblade et Les Mathes. Une nouvelle alerte a été lancée par la préfecture de Charente-Maritime ce mardi, pour un risque élevé de baïnes, ces courants marins qui peuvent emporter un nageur au large. Il est de quatre sur une échelle de cinq. Les nageurs sont invités à la plus grande prudence.

Une alerte avait déjà été lancée pour le week-end dernier . Mais ce qui a changé, c'est que depuis dimanche, la plupart des plages du département ne sont plus surveillées. Avec la vague de chaleur qui devrait durer toute cette semaine, les baigneurs et les familles devraient être nombreux sur le littoral ce mardi mais surtout mercredi, le "jour des enfants".

La préfecture recommande de :