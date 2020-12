Nouvelle analyse dans l'affaire Grégory : "arrêtons de gâcher" estime l'avocat de Marie-Ange Laroche

Est-ce un nouveau pas décisif dans l'enquête sur la mort de Grégory Villemin dont le corps a été retrouvé dans la Vologne, à Docelles (Vosges) le 16 octobre 1984 ? Selon le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France, de nouvelles auditions ont eu lieu ces derniers jours et une nouvelle expertise "en stylométrie" aurait permis d'identifier un auteur des lettres du mystérieux corbeau qui menaçait la famille Villemin.

"Depuis 1984, on nous annonce une semaine décisive"

Pour Maître Gérard Welzer, l'avocat de Marie-Ange Laroche, veuve de Bernard Laroche, un temps suspecté, il faut être très prudent avec ce qui ressemble à un nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory :

"Depuis le 16 octobre 1984, à intervalles réguliers, on nous annonce une semaine décisive. Sur la lettre du 16 octobre 1984 qui revendique la mort de Grégory Villemin, elle a déjà été attribuée à quatre personnes différentes."

Me Welzer attend d'en savoir plus mais il réclame des preuves scientifiques comme de l'ADN pour confondre le ou les auteurs de l'enlèvement puis du meurtre de l'enfant :

"Si on recherche la vérité, il faut s'en donner les moyens, une expertise ADN par exemple. Mais 36 ans après, on nous annonce des auditions de témoins. Au lendemain d'un crime, les témoins c'est déjà difficile alors 36 ans après, ça n'a pas de sens. Soit on a quelque chose de solide et continuons, soit on a rien mais arrêtons le gâchis."