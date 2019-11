Nouvelle-Aquitaine/Occitanie : un réseau de receleurs démantelé à Pau

Pau, France

Depuis ce mardi, plus d'une centaines de gendarmes ont interpellé 10 hommes dans le Sud-Ouest, l'Ile-de-France et la Belgique. Ils sont soupçonnés d'appartenir à une bande organisée, spécialisé dans "la refourgue". Sur ces dix hommes français, tchétchènes et belges, cinq ont été incarcérés à l'issue des gardes à vue. Lors des différentes perquisitions, les enquêteurs ont découvert un énorme butin.

Bijoux, voiture, lingot et argent liquide

Cette enquête a démarré à Pau pour des faits de cambriolage commis en Béarn. Les gendarmes ont ensuite dessiner les contours d'une organisation itinérante. Ils estiment que depuis avril 2018, plus de 330000€ de bijoux ont été écoulés entre la France et la Belgique. Lors des perquisitions réalisées, les militaires ont mis la main sur un lingot d'argent d'une valeur de 7500€, 15 pièces en or, une Mini Cooper (7400€), plus de 300 bijoux et 14360€ en liquide. Les différents comptes bancaires des mis en cause cumulent plus de 26000€. Ce coup de filet est en fait l'acte deux de l'enquête. En mai 2018, cinq albanais, soupçonnés d'avoir commis 80 cambriolages en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, avaient été interpellés.