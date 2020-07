Nouvelle attaque de distributeur de billets près de Montpellier

La gendarmerie de l'Hérault se limite à un laconique : "l'enquête est en cours" mais on ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec les deux autres attaques qui ont lieu près de Montpellier, à Fabrègues et Montarnaud. Attaques qui remontent au début de l'année et qui ont débouché sur une opération d'envergure de la gendarmerie de l'Hérault le 22 juin : 130 militaires mobilisés pour démanteler un réseau. Sur les neuf personnes interpellées ce jour-là dans la métropole de Montpellier, sept ont été mises en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs, quatre ont été incarcérées.

C'est la première fois que ça arrive à Vendargues et on souhaite évidemment que ce soit la dernière (Guy Lauret, le maire)

À Vendargues, l'attaque à la voiture-bélier a eu lieu dans la nuit de vendredi 3 juillet au samedi 4 juillet. Vraisemblablement, les braqueurs ont pris leur élan sur le parking face au DAB du Crédit agricole qui a été pris pour cible, avenue de la gare. La porte blindée, qui donne accès au distributeur, a été défoncée mais les braqueurs sont repartis bredouilles, certainement effrayés par le système de sécurité. Selon le maire, leur véhicule a été retrouvé abandonné dans la commune voisine de Castries.

Guy Lauret, le maire de Vendargues, Copier