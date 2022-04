Après la nouvelle attaque du loup hybride près de Mifaget, les habitants sont inquiets

Un particulier a perdu un agneau après l'attaque d'un animal sauvage près de Mifaget. Ce lundi, l'office national de la chasse et de la faune sauvage (L'ONCFS) est venu expertiser le cadavre mais il semblerait, au vu de la taille des crocs, que ce soit l'œuvre d'un loup ou loup hybride. Cela fait trois ans, qu'il sévit dans la plaine vers Bruges-Capbis-Migafet et il se rapproche des habitations. L'année dernière déjà, ce loup solitaire a attaqué deux brebis tout près d'une école à Bruges. Cette situation inquiète les habitants de la plaine à tel point que "la bête" est devenu un sujet de conversation qui divise. Certains, pensent qu'il faudrait capturer le loup, pour d'autres une cohabitation est possible en protégeant mieux les troupeaux, à l'aide de patous ou de barrières électriques.

Le maire demande de l'aide

En trois ans, le loup a déjà tué près de 60 brebis en plaine et en montagne, d'après François Lescloupé le maire de Bruges-Capbis-Mifaget. Il se sent dépassé : "On veut que l'état prennent ses responsabilités et se charge de capturer la bête. Ce loup nous cause des problèmes : il reste chez nous l'hiver pour prédater, puis suit le troupeau pendant la transhumance et attaque en montagne. Quand il y a trois ou quatre moutons morts sur la commune, les gens sont touchés. Il faut qu'on fasse quelque chose." Le maire redoute que d'autres loups arrivent et forment une meute. Déjà deux éleveurs de Bruges ne laissent plus leurs troupeaux pâturer seul, de peur des prédations.