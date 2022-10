Nouvelle audience pour 64 salariés du centre Leclerc de Montbéliard

64 salariés ou anciens salariés du magasin Leclerc de Montbéliard sont bien décidés à ne pas baisser les bras. Après une audience en septembre 2021, les conseillers prud'hommaux n'avaient pas réussi à trancher. C'est donc un juge qui va trancher après cette nouvelle audience. Preuve que le dossier est complexe. Les salariés reprochent à leur employeur de ne pas avoir appliqué une charte pourtant signée par tous les patrons d'hypermarchés Leclerc. Ils sont regroupés au sein d'une association et ont voté, à l'unanimité, un texte qui prévoit que chaque magasin doit verser à ses salariés 25% de ses bénéfices nets avant impôts, principalement sous forme de participation et intéressement (70 à 80%) ou bien 16 mois de salaire.

aucune obligation pour l'employeur selon l'avocat de Leclerc

Et c'est l'interprétation de cette charte qui constitue le nœud du problème. Selon Sébastien Bender, l'avocat des groupes Montdis et Montbédis; respectivement gestionnaires du Leclerc de Montbéliard avant et après 2015, cette charte n'a pas de valeur contraignante pour l'employeur. Il estime qu'elle a été adoptée par les patrons des magasins, en tant que personnes physiques, mais pas par les magasins eux-mêmes, qui sont légalement les employeurs. "C'est ce que dit la Cour de cassation et la cour d'appel de Versailles, explique Sébastien Bender. Cette charte est un engagement entre les adhérents, propriétaires de magasins Leclerc, et l'association en ACDLec (ndlr : association qui regroupe les patrons des magasins) qui est à Paris. Les employeurs, ce sont les personnes morales, qui n'ont jamais signé ce type d'engagement. Donc il n'y a pas d'engagement vis à vis des salariés, contractuel ou par d'autres moyens, qui imposerait à l'employeur de verser cette somme."

Leclerc ne peut pas affirmer haut et fort son engagement social et ne pas le respecter - avocat de la CGT

Ce n'est pas l'avis de l'avocat des salariés David Verdier : "Ils font des distinctions là ou, à mon sens, il n'y a pas lieu de distinguer. L'adhérent à l'association est également le président directeur général ou le président de la société qui gère le magasin. Et donc il ne peut pas d'un côté avoir une casquette et dire qu'il s'engage socialement auprès des salariés et de l'autre côté enlever cette casquette et dire là je suis simplement adhérent et donc les salariés, je ne peux pas leur appliquer la charte."

Un avis partagé par l'avocat de la CGT, Damien Condemine, également présent à l'audience, qui pointe la campagne de communication menée par l'enseigne Leclerc sur sa politique sociale : "Leclerc ne peut pas affirmer haut et fort partout qu'il a un engagement social de verser 25% de ses bénéfices, et ne pas respecter ses engagements alors qu'il s'en sert d'un point de vue commercial."

Capture d'écran issue du site internet de l'enseigne Leclerc - Mouvement Leclerc

Liliane Bichot, secrétaire comptable au Leclerc de Montbéliard et déléguée CGT, précise aussi que cette mesure apparaît dans le livret d'accueil qui doit être fourni à chaque salarié à son arrivée : "Le livret d'accueil spécifiait bien que quand on rentre chez Leclerc, on reverse 25 des bénéfices avant impôts aux salariés. Ou alors si les 25 % ne sont pas reversés, c'est seize mois de salaire. Nous on a eu ni l'un ni l'autre".

On joue sur les mots - Sylvie, 18 ans d'ancienneté

Chez les salariés, l'argument de l'avocat de l'employeur a du mal à passer. "L'avocat de la partie adverse joue beaucoup sur les mots je trouve, réagit Sylvie Husser_, salariée du centre Leclerc de Montbéliard pendant 18 ans_ (démissionnaire il y a deux mois). Nous tout ce qu'on veut c'est qu'on reconnaisse l'erreur qui a été faite et qu'on nous verse ce qui nous est dû."

Pour Antonnella Mercier, c'est tout simplement du mépris : "J'ai 32 ans d'ancienneté. Je ne vous dirai pas mon salaire pour ne pas décourager les plus jeunes et là être traitée comme ça après 32 ans d'ancienneté.... Je me dis mais on est qui dans cette société? Ma thérapie aujourd'hui, à quelques années de la retraite, ça sera que la justice soit faite."

Les salariés demandent entre 7000 et 14000 euros. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre.