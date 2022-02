Nouvelle audition de Cédric Jubillar : le Tarnais interrogé sur des confidences à son ex-codétenu

Les juges d'instruction ont convoqué Cédric Jubillar pour une audition ce vendredi en présence de ces trois avocats. Une audition où il devrait surtout être question du comportement du Tarnais en prison et notamment des propos qu'il a tenu à un ex-codétenu.

Maîtres Emmanuelle Franck, Alexandre Martin et Jean-Baptiste Alary, les trois avocats de Cédric Jubillar le 15 octobre, lors de la première audition.

Ce vendredi, Cédric Jubillar est à nouveau convoqué par les juges d’instruction. Depuis qu’il est incarcéré, c’est la troisième audition pour le Tarnais qui est accusé du meurtre de sa femme. Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Depuis, l'homme est incarcéré à la prison de Seysses où il clame son innocence.

Confidences de nuit, par la fenêtre

Lors de la dernière audition, au mois de décembre, le mari de l’infirmière avait répondu point par point aux accusations concernant la nuit de la disparition. Cette fois Cédric Jubillar va devoir revenir sur ce qu’il aurait confié à un ex-codétenu de Seysses.

Un homme de 36 ans, à qui Cédric Jubillar aurait beaucoup parlé. Tout le monde appelle cet homme Marco, un diminutif pour Marc-Aurèle. A 36 ans, il est connu pour avoir trempé dans le grand- banditisme. Il a passé deux mois à l’isolement dans la cellule voisine de Cédric Jubillar, entre août et octobre 2021. Et visiblement le Tarnais, par sa fenêtre, lui a beaucoup parlé. Il lui aurait dit que le corps de Delphine était enterré près d’une ferme. C'est la raison pour laquelle les gendarmes ont fouillé le secteur pendant trois semaines. Et puis la garde à vue de Séverine – en décembre - est aussi liée à Marco. L’homme est allé voir la nouvelle compagne de Cédric Jubillar dès sa sortie de prison.

Double jeu

Mais Marco at-il aussi exercé un double-jeu ? Il a été le confident de Cédric Jubillar certes mais il a aussi beaucoup parlé aux enquêteurs. Alors les avocats de Cédric Jubillar – et notamment Maître Jean Baptise Alary- sont surpris de cette intervention dans le dossier. "Il faut prendre son témoignage avec beaucoup de réserves. Il y a eu trois semaines de fouilles sur un lieu qui était censé être celui de la sépulture de Delphine Jubillar selon les dires de cet homme. Et cela n'a rien donné. Il faut donc faire attention à ce qu'il nous raconte. Je suis très surpris de cette intervention ex-nihilo dans ce dossier. "

Les avocats espèrent surtout que le détenu corse n’a pas négocié son témoignage. "C'est un homme qui a été interpellé au Portugal sur un mandat d'arrêt international et ensuite c'est un homme qui est libéré deux mois plus tard. Je n'ai vu ça à aucun moment dans ma carrière. Chacun analysera comme il veut. Moi, j'ai du mal à comprendre."

Lors de cette audition, Cédric Jubillar ne devrait en revanche pas être entendu sur les nouvelles pistes, sur lesquelles travaillent les enquêteurs parce qu’elles ne sont pas officiellement au dossier. Ils s’intéressent depuis peu à une voiture, appartenant à un proche du Tarnais. Un véhicule auquel Cédric Jubillar aurait pu avoir accès le soir de la disparition de sa femme. Un véhicule qu’aurait décrit le suspect à Marco son ex-codétenu. Dans cette voiture, des traces de sang et des cheveux ont été retrouvés. Ils sont en train d’être expertisées.