Nouvelle cour criminelle : "On fait sortir les citoyens du jugement des crimes" selon la bâtonnière de Rennes

À Rennes s'ouvre ce jeudi 25 mai le premier procès devant la cour criminelle. C'est une cour sans jurés, constituée uniquement de magistrats professionnels. Ces cours criminelles existent en France depuis janvier 2023 pour juger des crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion. Le ministère de la Justice, à l'initiative de cette nouvelle juridiction, évoque des gains de temps et des gains financiers, mais elle est décriée par les magistrats et les avocats. La bâtonnière de Rennes, Catherine Glon, également porte-parole des avocats du barreau de Rennes, était l'invitée de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : On parle souvent de la lenteur de la justice, c'est le but de cette nouvelle cour criminelle : gagner du temps. Un comité d'évaluation estime diminuer de 12% le temps d'audience. C'est une bonne chose pour les victimes ?

Catherine Glon : D'abord, c'est gagner de l'argent. Le premier objectif de l'État et de la Chancellerie, c'est de faire des économies. Ça n'est pas dissimulé. Désormais, les réformes tendent à gagner de l'argent et là, on fait sortir les citoyens et donc la représentation démocratique du jugement des crimes. Est-ce qu'on va gagner du temps ? Effectivement, c'est le second objectif. Ce temps-là, il faudra voir si on le gagne sur le long terme, et notamment si le taux d'appel face à des accusés et des parties civiles qui seront peut-être désorientés par le processus, ne fait pas perdre ce temps finalement. En tout cas, 12 % pour perdre la démocratie au cœur de la justice criminelle, c'est assez peu.

La première affaire est une affaire de viol. Les faits remontent à 2017. C'est long, aussi bien pour la personne mise en examen que pour les victimes.

C'est ce que semble démontrer actuellement à la fois le rapport d'évaluation et ce qu'on voit sur le terrain local. L'expérimentation qui s'est déroulée à Nantes montre qu'il y a eu 22 % d'appels, donc un taux supérieur au taux d'appel habituel. Évidemment, si la qualité de la justice se dégrade en première instance, on le retrouvera en appel.

Vous l'avez dit, le ministère de la Justice, à l'origine de ces cours criminelles, évoque des gains d'un point de vue budgétaire. Forcément, il n'y a pas d'indemnités à verser aux jurés.

Je crains que lorsqu'on gagne de l'argent quelque part, il soit tellement fondu dans le budget général qu'il bénéficie rarement directement à la Justice. Je ne pense pas que le fait d'indemniser, très peu, des citoyens qui consacrent leur temps ait véritablement grévé le budget de la Justice. Je pense que c'est une réforme idéologique.

Est-ce que vous avez l'impression qu'on se dirige vers la fin de ces jurés populaires ?

Les professionnels craignent beaucoup que ce soit la préfiguration, effectivement, de la disparition pure et simple de la cour d'assises telle qu'on la connaissait. Ce serait vraiment extrêmement dommageable.