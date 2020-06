Six jours après le braquage avorté au dépôt de tabac de Ludres par un commando, la BAC est intervenue une deuxième fois mercredi 10 juin après le déclenchement de l'alarme. Sur place, le fuyard fonce droit vers les policiers, qui ouvrent le feu avant de le prendre en chasse sur l'A33.

Nouvelle course poursuite au dépôt de Ludres : un homme fonce sur la police avant de prendre la fuite

Une nouvelle intervention agitée des policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité) mercredi 10 juin devant cette même plateforme de distribution de cigarettes, qui avait été l'objet d'une tentative de braquage jeudi 4 juin. Vers 23 heures, l'alarme du dépôt se déclenche, encore une fois.

Six jours après la tentative de braquage

Quand les fonctionnaires de police arrivent sur place, un véhicule suspect, stationné derrière l'établissement, tente de prendre la fuite. Ses phares sont éteints. Les policiers de la BAC se retrouvent face à la voiture, à une centaine de mètres. Cela ne dissuade pas le conducteur de la voiture, qui fonce droit vers les représentants des forces de l'ordre, selon nos sources.

L'un des policiers descend de son véhicule, et met en joue le chauffard, l'enjoignant à s'arrêter. Alors que le conducteur continue d'accélérer, le policier tire en direction du véhicule. Le fuyard ne s'arrête pas, et frôle le fonctionnaire, qui parvient à se décaler. Le mis en cause prend ensuite la direction de l'A33, dans le sens Lunéville-Nancy.

Course-poursuite à 100km/h

Cette portion d'autoroute est en travaux ; la course-poursuite est limitée à 100km/h. Un poids lourd empêche le chauffard d'accélérer. L'un des véhicules de police arrive à sa hauteur, en roulant sur la bande d'arrêt d'urgence. Le chauffard donne un brusque coup de volant et percute la voiture de la BAC. Le fuyard finit par être coincé par plusieurs véhicules de police aux environs de Fléville. Il est interpellé et placé en garde à vue. Cet homme de 19 ans n'était jusqu'alors pas connu des services de police.