Nouvelle descente de police dans le quartier Méan-Penhoët à Saint-Nazaire

Autour des Halles en travaux, un petit supermarché, quelques bars, une laverie. C'est là que se concentre le deal à ciel ouvert. Selon les habitants et les commerçants, ils sont plusieurs dizaines, et ils squattent, fument, insultent, parfois agressent à la sortie du bus ou du café. S'il y a trafic de drogue, c'est qu'il y a des consommateurs : la plupart identifiés par les riverains eux-mêmes comme des ouvriers ou encore des marins en escale. Deux clients ont ainsi été verbalisés ce lundi après-midi : 135 euros chacun avec saisi et destruction du produit (du cannabis).

35 opérations de police depuis le début de l'année

Au total sur les 25 personnes contrôlées :un sans papierqui termine en centre de rétention administratif car sous le coup d'une Obligation de Quitter le Territoire Français et un Nazairien bien connu des services de police qui termine, lui, en garde à vue suite à la découverte dans le coffre de sa voiture d'un sac contenant 110 grammes d'herbe de cannabis et 140 euros en liquide.

Cette opération a engagé "16 effectifs dont un équipage de la brigade canine départementale avec leur chien renifleur et 2 effectifs motos de la brigade motocycliste départementale, ainsi que plusieurs policiers municipaux" détaille la police de Saint-Nazaire qui rappelle que ce quartier est au coeur de ses priorités depuis le début de l'année, avec en moyenne entre 3 et 4 contrôles par mois. Des opérations anti-rodéos, des contrôles de caves ou de stupéfiants. Police secours est par ailleurs intervenu plus de 250 fois depuis le mois de janvier après un appel au 17. Mais le flagrant délit et les interpellations sont plus rares. Pour la police, ces opérations sont surtout un moyen d'occuper le terrain et de maintenir le lien aussi avec les riverains. A l'initiative de la Police Nationale, un groupe de partenariat opérationnel (GPO) est actuellement en cours, une sorte de table ronde avec les habitants du quartier et les acteurs de terrain comme les élus, les associations ou encore les bailleurs.