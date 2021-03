Nouvelle Eco en Dordogne : la société d'élevage de volailles Marceteau mise sur les économies d'énergie

La SARL Marceteau est une entreprise d’élevage et de transformation de volailles fermières à Montpeyroux, près de Villefranche de Lonchat, son gérant mise sur des économies d'énergie.

La SARL Marceteau fait sa transition verte. L'entreprise d’élevage et de transformation de volailles fermières à Montpeyroux, près de Villefranche de Lonchat, a réalisé un audit pour diminuer sa consommation énergétique. Dans cette exploitation, 110.000 volailles sont élevées chaque année.

350.000 euros d'investissements

Les postes les plus énergivores concernent les frigos, les postes de froid, les machines d'abattages. Pour tenter de réduire l'impact, "des panneaux photovoltaïques vont être installés. Cet investissement devrait nous faire réduire de 20 % nos apports extérieurs. Et puis pour la partie "froid", on va refaire une refonte de nos installations avec la création d'une centrale "froid" avec récupérateur de chaleur pour notre production d'eau chaude", explique Christophe Marceteau, gérant de la Société Marceteau.

Christophe Marceteau, gérant de la Société Marceteau Copier

Il espère la mise en place de ces installations d'ici la fin de l'année. L’investissement est estimé à 350.000 euros dont la moitié est pris en charge par la région. Mais pour Christophe Marceteau, le projet vaut le coup. "Il y a déjà l'augmentation des prix de l'énergie. Nous avons pris plus 10 % sur les trois dernières années. Là, nous avons un retour sur investissement sur les sept prochaines années avec le photovoltaïque. Quant au froid, c'est sur 15 ans."