Nouvelle enquête sur l'affaire Maria, victime de violences policières à Marseille

C'est un rebondissement inattendu à Marseille dans cette affaire de violences policières en marge d'une manifestation de gilets jaunes.

Les faits remontent au 8 décembre 2018, en pleine crise des gilets jaunes. Maria, une jeune femme âgée de 19 ans à l'époque, sort du travail. Elle doit rejoindre son fiancé pour aller faire quelques courses. Sur le Vieux-Port, la manifestation à laquelle elle ne participe pas, dégénère.

La Marseillaise est prise dans un mouvement de foule, elle reçoit une balle de LBD dans une cuisse. Puis elle affirme être frappée plusieurs à la tête par un ou des policiers habillés en civil. Des coups d'une rare violence, dont elle garde plus de deux ans après d'importantes séquelles.

Maria porte plainte pour "tentative d'homicide" et "violences volontaires". Mais les auteurs présumés des faits n'étant toujours pas identifiés, et faute de preuves, le juge d'instruction conclue l'enquête par un non-lieu à la fin 2020.

Le parquet de Marseille décide de reprendre l'enquête.

Mais Maria et son avocat restent bien décidés à faire éclater la vérité. Ils ont retrouvé un témoin qui pourrait permettre de faire la lumière sur cette affaire sensible. "Il s'agit d'un habitant du quartier, précise Maître Brice Grazziani, capable de reconnaître le ou les fonctionnaires de police fautifs, si on lui présente des photos".

"On a l'espoir d'identifier l'un des policiers" - Maître Brice Grazziani, avocat de Maria

"Au-delà du témoignage, explique l'avocat de Maria, le parquet de Marseille a de l'espoir, comme nous, pour enfin _identifier l'un des policiers_. On va reprendre intégralement les investigations. On va pointer ce qui n'a pas encore été fait, on va solliciter de l'expertise. On va vraiment tout remettre à plat".

Pour la victime, la reprise de l'enquête est accueillie avec soulagement et espoir. "J'ai envie de sauter sur mon canapé, explose Maria dans un large sourire. Je suis trop contente. J'ai espoir. C'est un peu comme si le feu est ravivé. J'espère que c'est le début de quelque chose".