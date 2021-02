Nouvelle expertise suite à la mort de Céline Descroix après un appel au Samu de Saint-Étienne en 2018

Les résultats de la deuxième et pour l'heure dernière expertise médicale sont tombés ce mardi 16 février : il n'y aurait pas eu d'erreur médicale dans la prise en charge de Céline Descroix, décédée en 2018 d'un infarctus après avoir appelé le Samu de Saint-Etienne.

Sur la conclusion de cette nouvelle expertise, il est écrit que le médecin qui a pris l'appel ne pouvait pas écarter de danger, mais qu'il ne pouvait pas non plus diagnostiquer qu'un infarctus était en cours.

Une réponse que la famille de Céline Descroix ne trouve pas valable, elle qui se bat depuis trois ans pour que l'erreur médicale soit reconnue par la justice. "Je ne sais pas comment on peut en conclure ça, parce qu'au téléphone, elle explique qu'elle est mal, qu'elle a un mal être général, qu'elle respire mal, qu'elle a envie de vomir, qu'elle a des douleurs dans la poitrine..." énumère Jason Nicolas, le frère de Céline Descroix.

Pour lui, les secours ne sont pas intervenus assez vite : ils ont mis 45 minutes à arriver selon ses estimations, quand l'expertise médicale compte de son côté 30 minutes.

Une absence d'autopsie

Autre point de crispation concernant cette nouvelle étude : elle se fonde, comme les précédentes, uniquement sur des enregistrements audio et des dossiers médicaux parce qu'il n'y a pas eu d'autopsie. Le corps de Céline Descroix a été incinéré. "_L'autopsie nous a été refusée par le CHU de l'hôpital Nord, à deux reprises_. Et nous, à ce moment-là, on pensait qu'ils avaient le droit de nous refuser une autopsie, c'est par la suite qu'on a su qu'ils n'avaient pas le droit, dès lors qu'on allait porter plainte", explique Jason Nicolas.

Le frère de Céline Descroix ne compte pas en rester là. Il va continuer de se battre pour que la justice reconnaisse que le Samu a mal pris en charge sa sœur. "Ça ne nous ramènera pas Céline, mais on le fait aussi pour éviter qu'il y ait d'autres victimes, parce que malheureusement, aujourd'hui, des cas comme ça, ça arrive encore."