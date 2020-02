Nouvelle fusillade dans un quartier sensible de Nîmes

Le jeune homme a été touché au bras et à la cuisse par des balles provenant d'une arme qui pourrait correspondre à un pistolet de calibre 9 mm. Seule certitude, il ne s'agit pas d'une kalashnikov. Une quinzaine de coups de feu ont été tirés dans le secteur du Portal, haut lieu du trafic de stupéfiants dans le quartier du Chemin-bas. La victime est très connue de la justice comme étant un "délinquant multicartes" selon les propres termes du procureur de la République Eric Maurel.

Pas de lien avec les fusillades de Pissevin

Le jeune homme a expliqué aux enquêteurs qu'il était seul au moments des faits. Les policiers du SRPJ de Nîmes en charge du dossier sont à la recherche d'un ou deux individus qui auraient pris la fuite sur un deux roues, sans plus de détails. Selon nos informations, le mode opératoire et le profil de la victime ne permettent pas, a priori, d'établir un lien avec les deux fusillades de Pissevin des 26 janvier et 10 février 2020.