Nouvelle hécatombe sur les plages landaises : près de 30 dauphins retrouvés morts ce lundi

Des dizaines de dauphins morts ont à nouveau été retrouvés échoués ce lundi sur les plages landaises, apprend France Bleu Gascogne. Au total, 28 petits cétacés ont été découverts. Il s'agit principalement de dauphins, mais un marsouin a également été trouvé, sur les bords du lac d'Hossegor. Si l'on additionne ce chiffre aux 23 cadavres de dauphins déjà retrouvés samedi et dimanche sur les plages landaises, cela porte à 51 le nombre de mammifères marins découverts morts dans les Landes en trois jours.

S'il n'est pas rare de trouver des cadavres de dauphins sur le littoral des Landes, le nombre de découvertes est lui tout à fait inhabituel. Le vent d'ouest, qui a beaucoup soufflé, a probablement repoussé les cadavres vers la côte.

Ce week-end, Pelagis (l'observatoire de la faune marine qui dénombre les échouages en France), s'est rendu sur les plages où se trouvaient les dauphins échoués et a noté sur certains cadavres des côtes cassées et des nageoires coupées. Mais globalement, les corps étaient trop abimés pour tirer des conclusions définitives. 'Il s'agit de spécimens en bonne santé", décrivait dimanche Pascal Ducasse, correspondant bénévole pour Pelagis. "D'expérience, les animaux malades sont très maigres. Là, ce sont des dauphins qui avaient l'estomac plein, qui venaient donc de manger et qui étaient en bonne santé."

La pêche en mer pointée du doigt

Pour de nombreux observateurs, ces dauphins ont été victimes d'une mort violente, probablement des suites d'une capture accidentelle de chalutiers de pêche. Récemment, l'ONG de défense des océans Sea Shepherd a justement accusé les grands chalutiers d'être responsables de la mort de plusieurs centaines de dauphins chaque année, capturés accidentellement dans les filets de pêche.

Face aux ONG et aux scientifiques qui réclament une interruption temporaire de la pêche, le gouvernement a privilégié jusqu'ici des mesures de documentation du phénomène et des solutions techniques, comme des caméras embarquées ou des répulsifs sur les bateaux.