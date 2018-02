Nouvelle journée morte dans les tribunaux de Moselle ce jeudi. Les magistrats et les avocats vont manifester à Metz, Thionville et Sarreguemines, contre le projet de réforme de la carte judiciaire, qui pourrait supprimer les tribunaux de Thionville, Sarreguemines et la cour d'appel de Metz.

Nouvelle journée morte dans les tribunaux de Moselle ce jeudi. Les magistrats et les avocats vont manifester à Metz, Thionville et Sarreguemines, contre le projet de réforme de la carte judiciaire. Les magistrats se sont déjà mobilisés lundi à Metz pour la 1er fois aux côtés des avocats, ils le seront encore aujourd'hui à Metz et Thionville. "Nous avons attendu d'en savoir un peu plus sur ce projet de réforme et nous nous mobilisions aussi car nous avons le même combat que les avicats, cette réforme nous inquiète, elle va éloigner davantage le justiciable des tribunaux", explique Anne Fabert, représentante du syndicat de magistrats USM à Metz.

Marc Monossohn, bâtonnier de Thionville était ce jeudi matin l'invité de France Bleu Lorraine. Pour lui "le gouvernement ne consacre pas assez d'argent à sa justice, sachant que pour 100.000 habitants en France, on a 1 seul juge contre 2 en Allemagne".

Dans le cadre de ce projet de réforme du gouvernement, avocats et magistrats craignent la suppression de la justice des tribunaux de grande instance de Thionville et Sarreguemines et de la cour d'appel de Metz, ce qui obligerait les justiciables à faire plus de kilomètres. "Notre juridiction recouvre un périmètre très large de 260.000 habitants. Certes Thionville n'est qu'à 30 min de Letz mais nous recevons des justiciables de bien plus loin que Thionville", affirme Me Monossohn, qui ajoute: "A Thionville, nous avons une juridiction humaine".