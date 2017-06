Propos racistes : le Parlement européen lève l'immunité de Jean-Marie Le Pen

Le Parlement européen a levé, ce mercredi, l'immunité parlemantaire des deux élus FN Jean-Marie Le Pen et Mylène Troszczynski. Ils sont poursuivis pas la justice française pour "diffamation publique" à caractère raciste et "provocation à la haine ou à la violence" raciale.

A la demande de la justice française, le Parlement européen a levé l'immunité parlementaire, ce mercredi, de deux élus FN. Il s'agit de Jean-Marie Le Pen, poursuivi pour avoir tenu des propos racistes en 2009 et de Mylène Troszczynski, pour avoir diffusé sur Twitter en 2015 un montage photo montrant des femmes voilées.

Cinquième levée d'immunité parlementaire pour Jean-Marie Le Pen

Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National est mis en cause pour avoir déclaré en 2009 sur RTL, que "90% des faits divers ont à leur origine soit un immigré soit une personne d'origine immigrée". Il est donc poursuivi pour "diffamation publique" à caractère raciste suite à ces propos.

C’est la cinquième fois que les députés européens lui retirent sa protection afin qu’il puisse répondre de ses propos devant la justice.

Quant à Mylène Troszczynski, en plus d'être elle aussi mise en cause pour "diffamation publique" à caractère raciste par le parquet de Bobigny, elle est également poursuivie pour "provocation à la haine ou à la violence" raciale. En cause, elle avait diffusé sur Twitter, en septembre 2015, la photo de femmes intégralement voilées devant une caisse d'allocations familiales. Une photo qui s'est avérée par la suite être un montage.

Les eurodéputés ont estimé que les procédures judiciaires n'avaient pas pour volonté d'entraver l'exercice du mandat des deux élus concernés. Ils ont donc approuvé la levée de leur immunité.

Après le père, la fille

Jeudi, le Parlement européen doit se pencher sur une autre demande de levée d'immunité parlementaire. Mais cette fois-ci, c'est la présidente du FN, Marine Le Pen, qui est visée dans le cadre d'une affaire de diffamation à l'encontre du maire de Nice, Christian Estrosi.

Ce dernier reproche à Marine Le Pen de l'avoir accusé, en mai 2015 sur iTELE/Europe 1, de financer l'Union des organisations islamiques de France. Une association dont la dissolution est réclamée par certains responsables politiques du FN et de la droite.

L’immunité de Marine Le Pen a déjà été levée le 2 mars dernier dans l’affaire des tweets qu’elle avait postés, montrant des exécutions perpétrées par Daech. Une autre demande est en cours dans l'affaire des emplois potentiellement fictifs de certains assistants parlementaires du Front National.