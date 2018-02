Cette fois-ci, avocats, greffiers, magistrats et étudiants en droit ont tenu à manifester ensemble pour montrer que la réforme de la justice entamée par le gouvernement les concerne tous. Ils étaient plus d'une centaine ce jeudi 15 février 2018 devant le tribunal de grande instance de Rouen.

Normandie, France

De nouvelles manifestations contre la réforme de la justice engagée par le gouvernement se sont déroulées ce jeudi. Une centaine de personnes se sont rassemblées le midi à Rouen devant le tribunal et à Dieppe, le rassemblement était prévu dans la matinée. Sur place, c'est la première fois qu'il y avait des avocats entourés de magistrats, de greffiers et même d'étudiants en droit pour contester une réforme qui, selon eux, fragiliserait la justice de proximité. Ils ont fait le choix d'un mouvement unitaire devant le tribunal de Rouen pour montrer que cette réforme les concerne tous.

La manifestation contre la réforme de la justice a eu lieu à midi devant le tribunal de grande instance de Rouen © Radio France - Marion Aquilina

Pour eux, il est temps que le gouvernement les écoute enfin. C'est ce que souligne le président de la conférence des bâtonniers de Normandie, Arnaud de Saint Rémy : "_Nous n'avons toujours pas le texte qui devrait être proposé le 1er mars au Conseil d'État pour ensuite passer en Conseil des ministres le 15 mars prochain_. On nous prend vraiment pour des neuneus et ça, les avocats, les magistrats et les greffiers ne le supportent pas."