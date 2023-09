Nouvelle manifestation à Vienne et Grenoble des greffiers en colère.

Greffier, une profession sans laquelle la justice ne peut pas fonctionner. Et pourtant, les greffiers s'estiment maltraités par la Chancellerie. "Nos conditions de travail se dégradent depuis des années en raison notamment d’un manque d’effectif et de réformes qui se multiplient sans cesse" peut-on lire dans le communiqué qui accompagne l'action d'aujourd'hui.

ⓘ Publicité

A cela s’ajoute un projet de grille indiciaire imaginé par la direction des services judiciaires, la DSJ, qui induit des baisses d’échelons, "compensées par une augmentation financière dérisoire", toujours selon les manifestants.

Des négociations au point mort avec la Chancellerie

"Les négociations entamées avec le ministère de la justice n’avancent pas" déplore une greffière grenobloise. "Pire, le 20 septembre, la DSJ dans un communiqué préparé de toute évidence en amont des négociations avec les organisations syndicales, s’est vanté d’avoir consacré 12 millions d’euros à la revalorisation indiciaire immédiate des greffiers et de créer un corps de greffier juridictionnel de statut A"

"On ne lâchera rien" affirme une manifestante grenobloise qui remercie les avocats et les magistrats de leur soutien. "Nous dénonçons aussi la manœuvre de la direction de la cour d’appel qui a fait prêter serment à des contractuels non formés pour remplacer les éventuels grévistes aux audiences et ainsi empêcher tout risque de blocage."

Une mobilisation toujours forte

A Grenoble comme à Vienne, la colère et la détermination sont les mêmes. Dans les deux juridictions, les greffiers ont chanté sur l'air de "Cadet Roussel" que "Ah, oui, vraiment, ce ministère est maltraitant." Puis une délégation est entrée dans le tribunal pour lire une déclaration avant le début des audiences correctionnelles : "Nous nous inquiétons de l’opacité du projet de loi sur la création des attachés de justice dont le statut reste flou. Nous rejetons tout projet de réforme en l’absence de réelle revalorisation salariale de tous les fonctionnaires de greffe."

loading

À lire aussi Les greffiers du palais de justice de Grenoble, en grève pour de meilleures conditions de travail

Les greffiers sont ensuite retournés à leur travail mais promettent que si rien ne bouge, d'autres actions auront lieu.