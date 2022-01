Les soignants mais aussi les salariés du monde social et médico-social étaient de nouveau dans la rue ce mardi 11 janvier 2022. Ils réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Deux manifestations ont eu lieu à Bourges et Châteauroux.

Nouvelle manifestation du monde médical, social et médico-social à Bourges et Châteauroux

"Un travail formidable mais un salaire minable" c'est le mot d'ordre de cette nouvelle manifestation des secteurs du médical, du social et du médico-social. L'appel est national, il a été suivi chez nous dans le Berry, à Bourges mais aussi Châteauroux. Dans le chef lieu de l'Indre, le cortège a rassemblé environ une centaine de participants. Qu'ils aient bénéficié du Ségur de la santé ou qu'ils en aient été oubliés, ils réclament une hausse de leurs salaires, de meilleures conditions de travail et une reconnaissance de leurs métiers.

"Je suis à 2.200 euros. Je dirais que je suis nanti" - Yannick, éducateur technique spécialisé

Sur la place de la République, une délégation a enfilé des blouses blanches sur lesquelles on peut lire : Adapéi 36, oubliés du Ségur, 183 euros pour tous. "C'est le flou total" explique Philippe Malot, qui travaille dans la structure et est membre de la CGT. "Les surveillants de nuit sont écartés, les moniteurs n'y ont pas droit. On ne sait pas si les éducateurs spécialisés y ont droit, c'est complètement aberrant !" détaille-t-il.

Philippe est venu avec d'autres collègues de l'Adapéi 36 pour manifester. Il dénonce les inégalités de traitement du Ségur de la santé. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Yannick Jeffray fait lui aussi partie des fameux oubliés du Ségur. Il est éducateur technique spécialisé à l'association Moissons Nouvelles. Au quotidien il s'occupe de jeunes en difficultés. Il déplore le manque de moyens humains pour pleinement prendre soin de ses protégés, mais aussi des salaires inchangés depuis des années. Ce qu'il faut selon lui ? Un grosse revalorisation pour que son corps de métier redevienne attractif. "J'ai commencé dans le social il y a 20 ans, à 1.400 euros. Aujourd'hui, je suis à 2.200 euros. Je dirais que je suis nanti par rapport aux autres. J'ai eu cette chance, moi, de pouvoir négocier mon embauche. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, les jeunes vont commencer à peine au dessus du SMIC, puis le salaire n'augmente pas. Les grilles doivent être revues, ne sont pas revues" explique-t-il évoquant aussi la réforme de la convention collective du 15 mars 1966 qui régit le secteur social et médico-social et que le syndicat des employeurs veut modifier "pour casser les acquis" selon lui. C'est vrai, son métier est formidable, mais les salaires sont forts minables, il est entièrement d'accord avec l'un des slogans des manipulateurs radio de l'hôpital de Châteauroux "et on ne s'est pas concerté !" sourit-il.

"J'ai commencé dans le social il y a 20 ans, à 1.400 euros. Aujourd'hui, je suis à 2.200 euros. Je dirais que je suis nanti par rapport aux autres" explique Yannick, éducateur technique spécialisé. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

"blouse blanche, colère noire", quand le Ségur ne suffit pas

"Pas de radio, pas d'hosto !", "L'hôpital crève, je suis en grève", "blouse blanche, colère noire" : voilà quelques-uns des slogans affichés fièrement par une dizaine de manipulateurs radio, dont Aline Thomas. "Sur le service, nous sommes 38, dont 23 font grève aujourd'hui" précise-t-elle.

Une dizaine de manipulateurs radio de l'hôpital de Châteauroux ont participé à la manifestation ce jeudi 11 janvier 2022 à Châteauroux. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Dans leurs revendications,il y aussi la volonté d'une revalorisation, d'une prise en compte notamment de leurs heures de nuit et de week-end ou encore la prise en compte pour leur profession de la "prime veille". Là encore avec un objectif : que le métier redevienne attractif. La crise du coronavirus a accéléré les départs, et ils peinent à être remplacés. Oui, leur métier a bénéficié du Ségur de la Santé, mais c'est insuffisant selon Aline : "on a des revendications qui sont bien avant le Ségur de la santé. Et oui, on a fait partie du Ségur de la santé, mais ça n'a fait qu'amplifier notre mouvement de grève !".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix