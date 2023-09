Nouvelles menaces d'attentat à la bombe dans huit établissements scolaires de la métropole rouennaise

Huit établissements scolaires ont été destinataires de mails de menaces d'attentat ce mercredi matin, dans l'agglomération rouennaise, dont certains ont déjà été la cible d'une alerte à la bombe lundi et mardi. Sont concernés à Rouen, les lycées Flaubert, Blaise-Pascal, la cité scolaire Camille-Saint-Saëns et le pensionnat de l'établissement privé catholique Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. A Sotteville-lès-Rouen, les lycées Marcel-Sembat et Les Bruyères à Sotteville-lès-Rouen. Le lycée professionnel Bartholdi à Barentin ainsi que le lycée professionnel Fernand-Léger à Grand-Couronne. Les élèves ont été évacués en attendant l'intervention de la police. Comme les jours précédents, la préfecture indique qu'aucune menace n'a été confirmée à ce stade, mais la police est à nouveau mobilisée pour procéder à une fouille minutieuse des établissements visés. Les investigations de la police judiciaire, saisie dès les premières menaces, se poursuivent pour tenter d'en identifier les auteurs.

"Le préfet de la Seine-Maritime et la rectrice de la région académique de Normandie condamnent fermement ces comportements, qui perturbent le bon fonctionnement des établissements concernés" indique le communiqué de la préfecture de la Seine-Maritime. Ces menaces génèrent beaucoup d'inquiétude chez les élèves, comme chez leurs parents.